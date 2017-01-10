В AFB Bank произошли структурные и кадровые изменения

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Ликвидирован департамент казначейства ОАО AFB Bank. Об этом сообщили Report из банка.

Напомним, что указанный департамент до недавнего времени возглавлял Бехнам Гурбанзаде, уволившийся по собственному желанию.

На днях банк покинул также директор департамента безопасности Азер Бахрамов. Помимо этого, директора департамента обеспечения банка Мамеда Дадашова сменил на этой должности Гахраман Аббасов.

Напомним, что AFB Bank начал деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 70,394 млн манатов. Акционерами банка являются ООО Gilan (99,64%), Тахир Джамиль оглу Мурадов (0,18%, председатель правления ООО Gilan Holding, в которое входит банк), Гасан Акбар оглу Абдуллаев (0,18%).