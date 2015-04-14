В Access Bank вырос объем проблемных кредитов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Объем проблемных кредитов ЗАО Access Bank за первый квартал 2015 года вырос на 58,4% и по состоянию на 1 апреля достиг 12,04 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на головной офис банка, если в начале этого года доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составляла 0,92%, к концу первого квартала этот показатель составил 1,3%.

Отметим, что чистый убыток Access Bank в первом квартале текущего года составил 2,346 млн. манатов. Для сравнения отметим, что банк завершил IV квартал 2014 года с прибылью 8,334 млн. манатов, в прошлом году среднеквартальная чистая прибыль банка составила 10,109 млн. манатов.

Согласно квартальному отчету банка, за январь-март 2015 года банк потерял на валютных операциях 5,06 млн. манатов, в то время как в конце прошлого года банк заработал на этих операциях 887 тысяч манатов.

Отметим, что, согласно распространенной банком первоначальной информации, объем проблемных кредитов ЗАО Access Bank за первый квартал 2015 года вырос в 6,5 раза и по состоянию на 1 апреля достиг 49,5 млн. манатов, а доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 5,35%.

Однако сегодня Access Bank внес изменения в первоначальные показатели.

Отметим, что первую новость агентство Report разместило в 11:28.