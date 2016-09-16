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    В A-Group Insurance произошло новое назначение

    Зампредседателя правления стал Орхан Эфендиев

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Назначен заместитель председателя правления ОАО A-Group Insurance.

    Как передает Report, им стал Орхан Эфендиев.

    Ранее он занимал должность ответственного актуария ОАО Azerbaijan Industry Insurance.

    Напомним, что компания A-Group Insurance создана в 1995 году. Уставный капитал компании равен 8 005 750 манатов. Эта сумма сложилась на основе 7 750 акций номинальной стоимостью 1 033 маната. Владельцем 100%-ного пакета акций является Сабир Адна оглу Аднаев (председатель Совета директоров). 

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