В A-Group Insurance произошло новое назначение

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Назначен заместитель председателя правления ОАО A-Group Insurance.

Как передает Report, им стал Орхан Эфендиев.

Ранее он занимал должность ответственного актуария ОАО Azerbaijan Industry Insurance.

Напомним, что компания A-Group Insurance создана в 1995 году. Уставный капитал компании равен 8 005 750 манатов. Эта сумма сложилась на основе 7 750 акций номинальной стоимостью 1 033 маната. Владельцем 100%-ного пакета акций является Сабир Адна оглу Аднаев (председатель Совета директоров).