Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Азербайджане утверждены 63 градостроительных проекта для освобожденных территорий

    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 11:45
    В Азербайджане утверждены 63 градостроительных проекта для освобожденных территорий

    В 2025 году по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана были утверждены 63 проекта градостроительного обоснования.

    Как сообщает Report со ссылкой на обзорный отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год, в отчетный период продолжились работы в сфере подготовки документов территориального планирования, являющейся одним из основных направлений деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

    Согласно документу, соответствующими решениями Кабинета министров были утверждены генеральные планы городов Астара, Лачын, Губадлы, Гёйтепе, Говлар, Лиман и Худат.

    В отчете отмечается, что из 364 проектов градостроительного обоснования, представленных в Комитет в 2025 году, были утверждены 363 проекта, в том числе 63 - по освобожденным от оккупации территориям.

    Освобожденные территории Отчет Кабинета министров
    İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə ötən il 63 şəhərsalma layihəsi təsdiqlənib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:03
    Фото

    Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 году

    Бизнес
    12:00

    В Израиле с начала операции против Ирана госпитализированы почти 3 тыс. человек

    Другие страны
    11:55

    Асадов: В Азербайджане в 2026г планируется разминировать более 65 тыс. га земель

    Карабах
    11:55

    В Азербайджане освоено 99,99% средств на ликвидацию ЧС

    Финансы
    11:55

    Али Асадов: Суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана надежно обеспечены

    Внутренняя политика
    11:54

    Марк Карни: Канада вложит почти $26 млрд в новые военные базы в Арктике

    Другие страны
    11:52

    Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $91 млрд

    Финансы
    11:52

    Страховой сектор Азербайджана вырос на 4% в 2025 году

    Финансы
    11:51

    Али Асадов: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

    Армия
    Лента новостей