В Азербайджане утверждены 63 градостроительных проекта для освобожденных территорий

В 2025 году по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана были утверждены 63 проекта градостроительного обоснования.

Как сообщает Report со ссылкой на обзорный отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год, в отчетный период продолжились работы в сфере подготовки документов территориального планирования, являющейся одним из основных направлений деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Согласно документу, соответствующими решениями Кабинета министров были утверждены генеральные планы городов Астара, Лачын, Губадлы, Гёйтепе, Говлар, Лиман и Худат.

В отчете отмечается, что из 364 проектов градостроительного обоснования, представленных в Комитет в 2025 году, были утверждены 363 проекта, в том числе 63 - по освобожденным от оккупации территориям.