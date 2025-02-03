В 2024 году более 5,7 тыс. субъектов предпринимательства получили льготные кредиты от ФРП

В 2024 году количество субъектов предпринимательства, получивших льготные кредиты от Фонда развития предпринимательства (ФРП), составило 5 722.

В 2024 году количество субъектов предпринимательства, получивших льготные кредиты от Фонда развития предпринимательства (ФРП), составило 5 722.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 74,7% больше по сравнению с 2023 годом.

За отчетный период сумма выданных кредитов выросла на 28%, составив 248,1 млн манатов.

Из общей суммы льготных кредитов, предоставленных Фондом, 53,3% было направлено на производство сельскохозяйственной продукции, 38,1% - на производство и переработку промышленной продукции (включая агропереработку), 6,1% - на сферу услуг, 2,1% - на туризм, а 0,4% - на рыболовство и аквакультуру.