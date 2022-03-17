В 2021 году в балансе текущих операций Азербайджана профицит превысил 8 млрд долларов

В 2021 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 8 291,6 млн долларов США. При этом за предыдущий год в счете текущих операций образовался дефицит в 227,6 млн долларов.

В 2021 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 8 291,6 млн долларов США. При этом за предыдущий год в счете текущих операций образовался дефицит в 227,6 млн долларов.

Как сообщает Report, профицит был сформирован за счет остатка во внешнеторговом балансе в размере 11 273,6 млн долларов (в 4,5 раза больше), дефицита баланса услуг в размере 2 122,9 млн долларов (- 25,3%), дефицита баланса первоначальных доходов в размере 1 318,6 млн долларов (в 2,9 раза больше) и профицита баланса вторичных доходов в размере 459,5 млн долларов (на 17,6% меньше).

"За отчетный период профицит счета текущих операций платежного баланса составил до 15,2% ВВП. За последний год профицит счета текущих операций по нефтегазовому сектору вырос в 2,8 раза, до 14 млрд долларов, а дефицит счета текущих операций по ненефтегазовому сектору - на 7,7%, до 5,7 млрд долларов",- заявили в ЦБА.