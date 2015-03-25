​В 2014 году денежные переводы из РФ в Азербайджан составили 1,221 млрд. долларов

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Объем трансграничных денежных переводов, осуществленных из России в Азербайджан через системы денежных переводов, в 2014 г. составил 1,221 млрд. долларов.

Как передает Report со ссылкой российские СМИ, в целом Азербайджан сохранил шестое место среди стран СНГ по объему денежных переводов из России.

На первом месте в списке идет Узбекистан - 5,581 млрд. долларов. Последующие места занимают Таджикистан (3,831 млрд. долларов), Украина (2,247 млрд. долларов), Киргизия (2,026 млрд. долларов) и Армения (1,416 млрд. долларов).