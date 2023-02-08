О нас

Ужесточены требования на получение разрешения на постоянное проживание иностранцев в Азербайджане

Ужесточены требования на получение разрешения на постоянное проживание иностранцев в Азербайджане Иностранные граждане и лица без гражданства для получения разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджана должны иметь в наличии недвижимость на сумму не менее 200 тыс. манатов или вклад в банках на эту сумму.
Финансы
8 февраля 2023 г. 11:43
Ужесточены требования на получение разрешения на постоянное проживание иностранцев в Азербайджане

Иностранные граждане и лица без гражданства для получения разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджана должны иметь в наличии недвижимость на сумму не менее 200 тыс. манатов или вклад в банках на эту сумму.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Миграционный кодекс.

Соответствующие органы исполнительной власти в течение трех рабочих дней направят в банки список лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание в стране. В случае, если сумма срочного вклада этих лиц составит менее 200 тыс. манатов или депозитный договор будет расторгнут, банк должен уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней.

Отметим, что для получения разрешения на временное проживание приемлемой считается сумма в размере 100 тыс. манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan tightens deposit and property requirements for foreigners' permament residence
Версия на азербайджанском языке Əcnəbilərin Azərbaycanda daimi yaşaması üçün depozit və əmlak üzrə tələblər sərtləşib

Другие новости из категории

В Азербайджане иностранцам, владеющим 51% акций компаний, не потребуется разрешение на работу
В Азербайджане иностранцам, владеющим 51% акций компаний, не потребуется разрешение на работу
8 февраля 2023 г. 12:05
Иностранцы смогут получать временный вид на жительство, инвестировав в государственные ценные бумаги
Иностранцы смогут получать временный вид на жительство, инвестировав в государственные ценные бумаги
8 февраля 2023 г. 11:55
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2023)
8 февраля 2023 г. 09:42
Стоимость золота умеренно выросла на заявлениях главы ФРС
Стоимость золота умеренно выросла на заявлениях главы ФРС
8 февраля 2023 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2023)
8 февраля 2023 г. 09:35
ЕБРР назвал сумму своих инвестиций в проект IT Hub Azerbaijan
ЕБРР назвал сумму своих инвестиций в проект IT Hub Azerbaijan
7 февраля 2023 г. 13:44
BNP Paribas объявил об обратном выкупе акций на 5 млрд евро
BNP Paribas объявил об обратном выкупе акций на 5 млрд евро
7 февраля 2023 г. 12:58
Начальник Государственной налоговой службы Нахчывана представлен коллективу
ФотоНачальник Государственной налоговой службы Нахчывана представлен коллективу
7 февраля 2023 г. 12:58
ЕБРР: Создание пула IT-специалистов в Азербайджане поможет привлечь инвестиции в сектор ИКТ
ЕБРР: Создание пула IT-специалистов в Азербайджане поможет привлечь инвестиции в сектор ИКТ
7 февраля 2023 г. 12:25
Сформирован новый состав Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана
Сформирован новый состав Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана
7 февраля 2023 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi