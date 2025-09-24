Узбекистан готовит перепись населения впервые за 36 лет, опираясь на опыт Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Узбекистан активно использовал опыт Азербайджана в подготовке к предстоящей переписи населения.

Об этом сообщил Report председатель Национального комитета по статистике Узбекистана Бехзод Хамраев в кулуарах III Международного статистического форума СНГ в Баку.

По его словам, между статистическими ведомствами двух стран установились тесные и продуктивные отношения.

"У нас есть соглашение, подписанное еще в 1998 году. В его рамках мы ведем тесное сотрудничество по нескольким направлениям. Первое направление - перепись населения. В январе следующего года в Узбекистане впервые за 36 лет планируется провести перепись. Мы тщательно изучали опыт Азербайджана, неоднократно обменивались практиками. Коллеги из Госкомстата Азербайджана оказали нам большую помощь в организации переписи, подготовке анкет и разработке методологии. Это сотрудничество оказалось очень плодотворным", - отметил Б.Хамраев.

По его словам, второе направление сотрудничества связано со стратегиями и программами развития статистики.

"Азербайджан реализовал порядка 5-6 программ в этой сфере. В Узбекистане первая стратегия развития статистики была подготовлена в 2019 году. При ее разработке мы активно изучали и использовали опыт азербайджанских коллег", - сказал он.

В качестве третьего направления глава комитета выделил оптимизацию статистической отчетности, включая выборочные обследования и внедрение современных информационных технологий. "Азербайджан обладает передовыми практиками, которыми делится с нами, и мы ценим этот обмен опытом", - сказал глава узбекского ведомства.

Он также напомнил, что Узбекистан совместно с Всемирным банком (ВБ) готовит новую национальную стратегию развития статистики на 2026-2030 годы.

"Мы сотрудничаем с экспертами ВБ из вашингтонского офиса и до конца года планируем подготовить проект документа. При этом мы всегда открыты к взаимодействию с Азербайджаном и готовы делиться нашим опытом в разработке новой стратегии", - подчеркнул Б. Хамраев.