Увеличились обязательства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) завершил 2024 год с убытком в 271 тыс. манатов, что на 67,3% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ЦАЭРК.

Таким образом, накопленный убыток учреждения вырос на 9,8%, достигнув 1,822 млн манатов.

В прошлом году операционные доходы ЦАЭРК составили 450 тыс. манатов (на 93,1% больше, чем в предыдущем году), неоперационные доходы - 2,598 млн манатов (на 0,5% больше), общие и административные расходы - 3,007 млн манатов (на 13,5% больше), а расходы на амортизацию земли, зданий и оборудования - 312 тыс. манатов (на 6% меньше).

На 1 января этого года активы ЦАЭРК составили 5,386 млн манатов, что на 4,55% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства Центра увеличились в 6,2 раза, достигнув 17 тыс. манатов, а балансовый капитал сократился на 4,8%, составив 5,369 млн манатов.