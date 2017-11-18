Утверждено правило аттестации должностных лиц государственных налоговых органов

18 ноября, 2017 02:27

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил правило аттестации должностных лиц государственных налоговых органов. Как передает Report, соответствующее решение подписал первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.