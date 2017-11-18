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    Утверждено правило аттестации должностных лиц государственных налоговых органов

    Соответствующее решение подписал первый заместитель премьер-министра

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил правило аттестации должностных лиц государственных налоговых органов.

    Как передает Report, соответствующее решение подписал первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

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