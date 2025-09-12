Утверждено "Положение об информационной системе e-mühasibat

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Положение об информационной системе e-mühasibat.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Государственной службе специальной связи и информационной безопасности и Министерству цифрового развития и транспорта поручено осуществить мероприятия, вытекающие из требований указа президента от 12 сентября 2018 года "Об утверждении Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем и о некоторых мерах, связанных с электронным правительством", с учетом части 1 данного Постановления.

Информационная система e-mühasibat служит для электронного представления финансовых отчетов, которые должны быть представлены субъектами бухгалтерского учета в Министерство финансов с учетом требований закона "О бухгалтерском учете", размещения официальных текстов международных стандартов на азербайджанском языке для использования субъектами бухгалтерского учета, программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и информационно-просветительских материалов.

Цель создания системы - оптимизация государственного управления, анализ в сфере бухгалтерского учета, подготовка прогнозов и отчётов, а также повышение качества предоставляемых услуг.