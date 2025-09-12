Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Утверждено "Положение об информационной системе e-mühasibat

    Финансы
    • 12 сентября, 2025
    • 11:40
    Утверждено Положение об информационной системе e-mühasibat

    Кабинет министров Азербайджана утвердил "Положение об информационной системе e-mühasibat.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, Государственной службе специальной связи и информационной безопасности и Министерству цифрового развития и транспорта поручено осуществить мероприятия, вытекающие из требований указа президента от 12 сентября 2018 года "Об утверждении Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем и о некоторых мерах, связанных с электронным правительством", с учетом части 1 данного Постановления.

    Информационная система e-mühasibat служит для электронного представления финансовых отчетов, которые должны быть представлены субъектами бухгалтерского учета в Министерство финансов с учетом требований закона "О бухгалтерском учете", размещения официальных текстов международных стандартов на азербайджанском языке для использования субъектами бухгалтерского учета, программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и информационно-просветительских материалов.

    Цель создания системы - оптимизация государственного управления, анализ в сфере бухгалтерского учета, подготовка прогнозов и отчётов, а также повышение качества предоставляемых услуг.

    бухгалтерский учет информационная система Кабинет министров Али Асадов постановление
    "e-mühasibat" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiqlənib

    Последние новости

    12:39

    Наследие Armani передано фонду под управлением его близких

    Другие страны
    12:38

    Moody's: "Азербайджанские железные дороги" нуждаются в значительных инвестициях

    Инфраструктура
    12:33

    Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%

    Энергетика
    12:31

    ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на Катар

    Другие страны
    12:29

    Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    12:21

    Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10,3%

    Бизнес
    12:17

    Сакина Бабаева: Женщины больше всего ощущают последствия изменения климата

    Инфраструктура
    12:16

    Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридора

    Инфраструктура
    12:14
    Фото

    Общественности представлена "Песня Зангезура"

    Kультурная политика
    Лента новостей