Утверждена единая бюджетная классификация Азербайджана

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане утверждена единая бюджетная классификация, являющаяся группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, экономическим и ведомственным характеристикам.

Как сообщает Report, согласно решению, подписанному премьер-министром Новрузом Мамедовым, финансируемые из госбюджета и получающие финансовую помощь организации, структуры, охватываемые сводным бюджетом, начнут использовать единую бюджетную классификацию с 1 января 2020 года.