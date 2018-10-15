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    Утверждена единая бюджетная классификация Азербайджана

    © Sputnik

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане утверждена единая бюджетная классификация, являющаяся группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, экономическим и ведомственным характеристикам.

    Как сообщает Report, согласно решению, подписанному премьер-министром Новрузом Мамедовым, финансируемые из госбюджета и получающие финансовую помощь организации, структуры, охватываемые сводным бюджетом, начнут использовать единую бюджетную классификацию с 1 января 2020 года. 

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