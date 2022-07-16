"Азерсыгорта" стала акционерным обществом, утвержден состав Совета директоров

Президент Ильхам Алиев подписал указ об организации деятельности ОАО "Азерсыгорта".
Как сообщает Report, согласно указу, Государственная страховая коммерческая компания ("Азерсыгорта") преобразована в одноименное ОАО.
Кроме того, для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью акционерного общества создается Совет директоров, состоящий из трех членов, в числе которых и председатель.
Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение об утверждении состава Совета директоров ОАО "Азерсыгорта".
Состав утвержден следующим образом:
Председатель Совета директоров:
Азер Байрамов - заместитель министра финансов
Члены Совета директоров:
Хайям Мамедов – заместитель исполнительного генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга
Гюндюз Алиев - заместитель руководителя отдела политики по финансовым услугам Министерства финансов.