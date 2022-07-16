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"Азерсыгорта" стала акционерным обществом, утвержден состав Совета директоров

"Азерсыгорта" стала акционерным обществом, утвержден состав Совета директоров Президент Ильхам Алиев подписал указ об организации деятельности ОАО "Азерсыгорта".
Финансы
16 июля 2022 г. 17:37
Азерсыгорта стала акционерным обществом, утвержден состав Совета директоров

Президент Ильхам Алиев подписал указ об организации деятельности ОАО "Азерсыгорта".

Как сообщает Report, согласно указу, Государственная страховая коммерческая компания ("Азерсыгорта") преобразована в одноименное ОАО.

Кроме того, для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью акционерного общества создается Совет директоров, состоящий из трех членов, в числе которых и председатель.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение об утверждении состава Совета директоров ОАО "Азерсыгорта".

Состав утвержден следующим образом:

Председатель Совета директоров:

Азер Байрамов - заместитель министра финансов

Члены Совета директоров:

Хайям Мамедов – заместитель исполнительного генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга

Гюндюз Алиев - заместитель руководителя отдела политики по финансовым услугам Министерства финансов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsığorta” səhmdar cəmiyyətinə çevrilib, Direktorlar Şurasının tərkibi təsdiqlənib

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