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    Утвержден дизайн новых купюр в России

    Решение о символах для новых банкнот было принято по итогам общероссийского конкурса

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Совет директоров Банка России (Центробанк) принял решение об оформлении новых банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя, а на банкноте номиналом 2 000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока.

    Согласно информации Центробанка, банкноты поступят в обращение в конце 2017 года. 

    Отметим, что конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2 тыс. рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. Решение о символах для новых банкнот было принято по итогам общероссийского конкурса.

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