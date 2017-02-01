Утвержден дизайн новых купюр в России

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Совет директоров Банка России (Центробанк) принял решение об оформлении новых банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя, а на банкноте номиналом 2 000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока.

Согласно информации Центробанка, банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.

Отметим, что конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2 тыс. рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. Решение о символах для новых банкнот было принято по итогам общероссийского конкурса.