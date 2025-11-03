Уставный капитал Azer-Turk Bank превысил 100 млн манатов

ОАО Azer-Turk Bank увеличило уставный капитал еще на 21,5 млн манатов или на 27,2% (с 79 млн до 100,5 млн манатов).

Как сообщает Report, увеличение капитала связано с повышением номинальной стоимости 50 млн обращающихся акций банка - с 1,58 до 2,01 маната.

"Azer-Turk Bank" был создан в 1995 году. 51% акций банка принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), 24% - Государственной службе имущественных вопросов, выступающей от имени правительства Азербайджана, 12,4% - турецкому Zıraat Bank İnternational, 1,1% - Zıraat Bank İnternational, 6,5% - ОАО AzRe Təkrarsığorta, а 5% - ОАО Qala Həyat Sığorta.

SOCAR присоединился к числу акционеров Azer-Turk Bank в июле этого года.