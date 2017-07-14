Уровень долларизации в Азербайджане продолжает снижаться

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Уровень долларизации банковских вкладов населения Азербайджана на 1 июня 2017 года составил 74,52%. В прошлом месяце этот показатель был равен 76,6%, на 1 января - 79,63%, годом ранее – 80,87%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, долларизация совокупной депозитной базы на 1 июня составила 75,2%. В прошлом месяце этот показатель был равен 74,85%, в соответствующем периоде прошлого года – 80,77%.

В структуре кредитов по состоянию на 1 июня эта цифра составила 45,75%, на 1 января - 47,32%, в июне прошлого года - 46,82%, на 1 мая - 48%.