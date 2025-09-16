Упрощенный налог принесет в бюджет Азербайджана почти 430 млн манатов
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 04:09
В 2026 году поступления от упрощенного налога в бюджет Азербайджана составят 429 миллионов манатов или 1,1% доходов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, этот показатель на 5,9% превышает утвержденный прогноз на 2025 год.
Система упрощенного налогообложения, введенная в Азербайджане для поддержки малого и среднего бизнеса, продолжает демонстрировать стабильный рост поступлений, что свидетельствует о развитии частного сектора в стране.
Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.
