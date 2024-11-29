Управляющий МФЦА: Азербайджан может стать региональным лидером по зеленому финансированию - ИНТЕРВЬЮ

Сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном выходит на новый уровень. В центре внимания – развитие финансовых рынков и инвестиционное сотрудничество.

Сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном выходит на новый уровень. В центре внимания – развитие финансовых рынков и инвестиционное сотрудничество.

При этом Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) становится одним из ключевых финансовых хабов в регионе Центральной Азии и Кавказа, предлагая уникальные возможности для бизнеса и инвесторов. Использование английского права, независимая инфраструктура и поддержка инновационных направлений, таких как зеленое и исламское финансирование, делают его привлекательным для компаний из разных стран, включая Азербайджан.

В эксклюзивном интервью Report управляющий МФЦА Ренат Бектуров поделился своими взглядами на перспективы сотрудничества с Азербайджаном и рассказал о том, как МФЦА может помочь азербайджанским компаниям выйти на международные рынки.

-Как Вы видите роль МФЦА в контексте развития финансовых рынков Центральной Азии и Кавказа? Какие уникальные преимущества предлагает МФЦА для иностранных компаний?

- На момент создания перед Международным финансовым центром “Астана” была поставлена одновременно понятная и сложная задача - создать "с нуля” в регионе Центральной Азии и Кавказа инфраструктуру для привлечения инвестиций, которая комфортна и казахстанским, и иностранным инвесторам.

Чтобы этого достичь, было решено сформировать юрисдикцию на принципах английского права, так как его принципы понятны бизнесу, который работает на международных рынках. Почему именно оно?

Во-первых, в мире инвестиций, если смотреть глобально, большинство контрактов заключается на английском языке, а само общее английское право используют при структурировании сделок. К примеру, можно оформлять всю документацию - от устава юрлица до корреспонденции - на английском языке без необходимости перевода на другие. Это ускоряет процесс принятия решений и согласования документов сторонами сделок.

Во-вторых, такое право предсказуемо и стабильно. Акты МФЦА содержат минимальное количество перекрестных ссылок на другие юридические документы, что снижает необходимость обращаться к другим источникам информации.

В-третьих, английское право является достаточно гибким. Право МФЦА не устанавливает специфичных требований в отношении формы договора, и оно допускает заключение контракта с открытыми условиями, который содержит определенный набор согласованных условий, но закрепляет, что стороны в будущем намереваются его конкретизировать через заключение дополнительных соглашений. Такое условие позволяет сторонам указать либо обновить на более позднем этапе некоторые положения уточняющего характера.

Более длительный срок исковой давности в шесть лет в сравнении с гражданским законодательством Казахстана (три года) дает дополнительную защиту для обеспечения исполнения контрактов, заключенных по праву МФЦА.





Именно на такой базе создавалась инфраструктура: независимый суд и арбитражный центр для защиты интересов инвесторов, независимый регулятор AFSA (Astana Financial Services Authority), собственная биржа Astana International Exchange для развития рынка капитала, инструменты зеленого и исламского финансирования, цифровых активов и многое другое. Кроме того, наше регулирование позволяет регистрировать различные формы собственности бизнеса, которые недоступны в юрисдикциях, например, Казахстана и Азербайджана. Также действуют налоговые льготы и упрощенный трудовой и визовый режимы в рамках деятельности Экспат-центра.

Благодаря такому инновационному подходу удалось создать благоприятные условия работы для компаний-участников МФЦА. Была заложена основа для становления финансового центра для всего региона, который работает по высоким международным стандартам.

И это доказывают сторонние оценки: согласно рейтингу Global Financial Centres Index 36, МФЦА занимает первое место среди финансовых центров в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. В 2022 году регулирование МФЦА было признано соответствующим стандартам налоговой прозрачности Организации экономического сотрудничества и развития.

Подтверждают успешность финцентра и конкретные цифры. Сейчас в качестве участников зарегистрированы более 3 400 компаний из более чем 80 стран мира, включая США, Великобритания, Китай, Турция, Гонконг, Сингапур, Россия и другие. Другими словами, иностранному бизнесу интересно приходить и работать в финансовом центре, он соответствует общемировому уровню регулирования, а экосистема позволяет успешно и комфортно вести бизнес.

В результате объем привлеченных инвестиций за годы работы превысил 13 млрд долларов США, из которых 5,9 млрд составили портфельные инвестиции на бирже AIX и 7,3 млрд – инвестиции компаний-участников.

Все эти уникальные возможности доступны бизнесу и инвесторам из региона Центральной Азии и Кавказа. Работать в МФЦА удобнее, чем в других международных финансовых центрах, даже в плане географии - понятная культура и высокая транспортная доступность.

И они уже пользуются этими преимуществами. На сегодня в МФЦА зарегистрированы более 180 компаний из стран СНГ, включая и 4 компании из Азербайджана. Однако потенциал использован далеко не полностью: со временем число азербайджанского бизнеса, заинтересованного в выходе на международные рынки через площадку МФЦА, полагаю станет больше.





- Как МФЦА может помочь азербайджанским банкам и финансовым институтам расширить свою деятельность и выйти на новые рынки? Какие инструменты и услуги предлагает МФЦА для этого?

-Как было отмечено ранее, одной из целей работы МФЦА является привлечение инвестиций и нового бизнеса к работе на нашей площадке, и именно потому здесь формируются и постоянно совершенствуют условия для его ведения. Финцентр функционирует как платформа для того, чтобы зарубежный бизнес мог прийти сюда, регистрировать свою компанию или же совместные предприятия с казахстанскими или другими иностранными партнерами и затем уже, отсюда, работать что в экономике Казахстана, что на международном уровне.

Для этого уже есть нужные инструменты: понятная бизнесу правовая среда на английском праве, собственная независимая судебная система, гибкость в структурировании сделок, внедрение новых финансовых инструментов, собственная биржа и многое другое.

Все это относится и к финансовым институтам из Азербайджана. Благодаря платформе МФЦА они могут привлекать инвестиции на рынках капитала, заключать новые партнерства и сами заниматься инвестициями в регионе и шире - по всему миру.

Примеры сотрудничества уже есть. К примеру, недавно азербайджанский Unibank выпустил дебютные для страны "зеленые облигации" на сумму 20 млн манатов (около 11,8 млн долларов США) в соответствии с Принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Выпуск зеленых облигаций был оценен и одобрен Центром зеленых финансов МФЦА, аккредитованным верификатором Climate Bonds Initiative (CBI) и Международной ассоциации рынков капитала. Центр предоставил внешнюю оценку в формате мнения второй стороны о зеленых характеристиках облигаций, присвоив Unibank "отличный" рейтинг за его комплексную экологическую стратегию и соответствие международным стандартам зеленого финансирования. Иначе говоря, благодаря кооперации с МФЦА финансовый институт из Азербайджана смог привлечь инвестиции по мировым стандартам.

В МФЦА в прошлом году было зарегистрировано СП "Middle Corridor Multimodal Ltd." совместно с национальными железнодорожными компаниями Казахстана, Азербайджана и Грузии для развития мультимодального сервиса на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ)

Есть и другой хороший пример - совместный фонд "SK-AIH Investment Fund Ltd.", созданный на площадке МФЦА казахстанским фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом. Цель новой структуры - привлечение инвестиций в разные сектора экономики Казахстана и Азербайджана, в том числе и по линии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

На полях климатической конференции COP29 было подписано соглашение по проекту строительства грузового терминала в порту Алят. Он станет одним из ключевых звеньев в развитии маршрута ТМТМ, способствуя росту контейнерных поездов по маршруту Китай–Европа–Китай, сокращая сроки доставки и снижая себестоимость перевозок и времени перегрузки товаров.

Это позитивный пример того, что с одной стороны, Казахстан и Азербайджан уже активно на практике сотрудничают и вместе занимаются инвестициями, а с другой, это показывает преимущества МФЦА в качестве площадки для структурирования фондов и сделок.

Подобных примеров в будущем может стать еще больше, учитывая интерес азербайджанских коллег к работе на международном уровне и потенциале казахстанско-азербайджанских экономических отношений в целом.

- Какие стимулы МФЦА предлагает иностранным инвесторам, в том числе из Азербайджана? Какие отрасли экономики Казахстана являются наиболее привлекательными для инвестиций?

-Главные стимулы - это понятная правовая система, собственная развитая инфраструктура финансового центра и особые налоговые условия. Такого сочетания благоприятных условий в нашем регионе ранее не было, что подтверждается первенством МФЦА среди финцентров Центральной Азии и Восточной Европы.

При этом очевидно, что потенциал по привлечению азербайджанских компаний к работе на платформе МФЦА огромен. К примеру, в Казахстане работают свыше 1,7 тысячи компаний с азербайджанским капиталом, а в МФЦА зарегистрировано лишь 4. Они работают в отраслях информационных услуг и транспорта и складирования. По мере повышения осведомленности бизнеса Азербайджана о возможностях и преимуществах финцентра, над чем мы активно работаем, количество участников из вашей страны может значительно вырасти.

Что касается отраслей, то они известны. В первую очередь это информационно-коммуникационные технологии и все, что с ними связано. Казахстан находится в числе лидеров региона по цифровизации, однако все еще есть значительный простор для развития по этому направлению.

Также интерес представляют сферы торговли, логистики и добычи ресурсов. Казахстан обладает удобным географическим расположением, с одной стороны, и богатой ресурсной базой, с другой. При этом опыт сотрудничества в логистике у Казахстана и Азербайджана уже есть.

Обе страны богаты энергоресурсами и могут расширять взаимодействие в энергетических проектах, включая и развитие инфраструктуры, такой как трубопроводы и транспортные сети. Опыт Азербайджана в транспортировке нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан может служить моделью для совместных предприятий или расширения маршрутов экспорта нефти из Казахстана.

В части транспорта и логистики Казахстан и Азербайджан играют стратегическую роль в связанности Азии и Европы, так как через них проходит так называемый Средний коридор. Сотрудничество двух стран по развитию железных дорог, портов и упрощении таможенных процедур может повысить эффективность торговли по всей Евразии.

МФЦА со своей стороны предлагает удобную платформу для привлечения инвестиций и структурирования сделок во всех перечисленных отраслях - от цифровизации и финансов до реального сектора экономики.





- Какие совместные проекты с Азербайджаном могли бы быть наиболее перспективными для развития МФЦА? Например, в области исламского финансирования, зеленой экономики или цифровых финансов.

- Благодаря созданию и развитию МФЦА Казахстан активно развивает финансовый сектор. И Азербайджан может воспользоваться созданными возможностями, занимаясь трансграничными инвестициями, “зелеными финансами", финтехом и исламским финансированием.

Перспективно выглядит, например, “зеленое финансирование" как инструмент для обеспечения устойчивого роста. Со своей стороны МФЦА предлагает надежную базу для выпуска “зеленых облигаций", финансирования проектов в секторе возобновляемых источников энергии и экологически чистых проектов. И Казахстан, и Азербайджан могут использовать эту возможность для привлечения международных инвесторов, которые ориентированы на вложение средств в устойчивое развитие.

Также это может помочь Азербайджану снизить свою зависимость от углеродоемких отраслей промышленности, одновременно соблюдая мировые экологические стандарты и повышая свою репутацию в качестве регионального лидера по “зеленому финансированию".

Аналогично можно говорить и о потенциале в секторе исламских финансов. По данным Евразийского банка развития, в 2023 году мировой рынок исламских финансов достиг 4,5 трлн долларов США, увеличившись вдвое за семь лет. А к 2027 году сумма может достичь 6,7 трлн долларов США. Это по-настоящему большой рынок, который пока не получил достаточного развития на постсоветском пространстве.

В МФЦА же развитие этого рынка является одним из приоритетов, для чего создана соответствующая правовая база: для выпуска исламского аналога облигаций – "сукук", работы исламских банков, страховых организаций и других участников рынка. Спрос на подобные продукты у граждан наших стран существует, и потому работа в нем для финансового сектора Азербайджана может выглядеть перспективно. В этом плане МФЦА может предложить удобную платформу для работы в исламских финансах.

- Какая инфраструктура создана в МФЦА для поддержки деятельности иностранных компаний? Какие дополнительные меры планируется предпринять для улучшения инфраструктуры?

- Можно сказать, что вся нужная инфраструктура уже действует, позволяя иностранному бизнесу работать в МФЦА. Это целая экосистема, начиная от Экспат-центра с упрощенным трудовым и визовым режимами и регистрации до компаний до возможности редомициляции и листинга ценных бумаг.

Сейчас мы сосредоточены на совершенствовании уже созданных бизнес-процессов и внедрении новых финансовых инструментов, которыми может воспользоваться бизнес. К примеру, недавно в МФЦА были приняты правила работы «семейных офисов», которые позволяют создавать семейные фонды и таким образом управлять семейным благосостоянием, а также Акт об интеллектуальной собственности который обеспечивает защиту авторских прав в соответствии с международными стандартами. И это всего два примера того, что внедряется в финансовом центре.

Эта работа постоянно продолжается, чтобы предложить бизнесу и инвесторам максимальные возможности для развития.

- Какие основные вызовы стоят перед МФЦА в развитии сотрудничества с Азербайджаном и другими странами региона?

-Важно работать над повышением осведомленности бизнеса о возможностях, которые предлагает МФЦА. Компании из Азербайджана и других стран региона Центральной Азии и Кавказа на этапе выхода на международный уровень могут воспользоваться нашей площадкой для более простого доступа к мировым финансовым рынкам, при этом все находится в транспортной доступности.

Рынок Азербайджана имеет большой потенциал для развития, а потому мы ожидаем еще большего числа участников оттуда и большего числа новых партнерств, которые могли бы укрепить экономики Казахстана и Азербайджана.





- В сентябре текущего года между Центробанком Азербайджана и МФЦА был заключен меморандум о намерениях. Какие конкретные направления сотрудничества были определены в меморандуме? Какие конкретные шаги будут предприняты для развития финансовых рынков в рамках сотрудничества, предусмотренного меморандумом? Насколько возможно создание совместных финансовых инструментов или платформ?

- Действительно, 23 сентября Центральный банк Азербайджана и Комитет по регулированию финансовых услуг МФЦА подписали меморандум о взаимопонимании. Его цель - помочь в создании правовой основы для сотрудничества между двумя институтами, укрепить их отношения и содействовать безопасной работе финансовых рынков. Также меморандум позволяет заниматься обменом опытом и информацией и организовывать взаимные визиты.

Это можно назвать первым этапом в сотрудничестве с нашими азербайджанскими коллегами. Мы преследуем схожие цели - развивать устойчивые финансовые рынки, которые поддерживают стабильный экономический рост. Обе стороны нацелены на обмен опытом и объединение усилий, чтобы эту цель достичь, внося вклад в развитие Казахстана и Азербайджана.

Следует отметить, что МФЦА в целом активно развивает сотрудничество с азербайджанскими коллегами. Например, в октябре было подписано соглашение о взаимопонимании с Институтом развития и дипломатии Университета ADA. Стороны направят совместные усилия на развитие новых подходов в сферах исследований, аналитики и «зеленого финансирования» в регионе. В частности, стороны договорились об обмене информацией и экспертными знаниями в указанных областях.

Все это помогает эффективнее решать вопросы и достигать целей, которые ставят перед собой все участники соглашений.

- Какие новые сферы сотрудничества могут быть рассмотрены в будущем?

- В настоящее время следует сосредоточиться на углубления сотрудничества в тех отраслях, где Азербайджан и Казахстан уже начали совместную работу. Одно из этих направлений - это устойчивое развитие и ESG. Это особенно важно в свете того, что совсем недавно в Баку прошла Конференция ООН по изменению климата COP29. Азербайджан уделяет большое внимание развитию «зеленых финансов», доказательство чему служит и недавнее размещение дебютных «зеленых облигаций» Unibank.





Для развития этого сотрудничества теперь появилась еще одна площадка - Тюркский совет по зеленым финансам, меморандум о создании которого был подписан в ходе 11-го саммита Организации тюркских государств Казахстаном, Азербайджаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном.

В числе задач совета - развитие и продвижение рынка «зеленого» и устойчивого финансирования в странах ОТГ и увеличение притока ESG-инвестиций в экологически чистые проекты. Секретариат нового органа будет расположен на базе МФЦА, в его функции будет входить оказание помощи совету в организации его деятельности, а также разработка ключевых документов. Также в рамках СОР29 была подписана Декларация о создании партнерства стран ОТГ в области климата, инноваций, "зеленой" экономики и торговли, которая станет продолжением и усилением деятельности совета по «зеленым финансам».

Аналогичным образом сотрудничество с использованием возможностей платформы МФЦА может быть продолжено в других отраслях - от финансов и логистики до промышленности, так как здесь сформирована удобная правовая база для ведения бизнеса и заключения сделок.