Управление заповедника "Ичеришехер" перешло от убытков к прибыли

Сформирован уставный капитал в 1 миллион манатов

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" завершило 2019 год с чистой прибылью 1,76 млн манатов, несмотря на то, что в 2018 году организация понесла убытки в размере 930 тысяч манатов.

Как сообщает Report, основные операционные доходы "Ичеришехер" в 2019 году составили 8,686 млн манатов (на 18,3% меньше, чем в 2018 году), расходы на услуги и материалы - 2,309 млн манатов (в 3,3 раза меньше), расходы на заработную плату - 4,752 млн манатов (на 11% больше), отчисления на обеспечение социальных фондов - 903 тыс. манатов (на 8,3% меньше), расходы на износ и амортизацию - 546 тыс. манатов (в 1,8 раза меньше), прочие операционные доходы - 5,48 млн манатов (на 7,1% больше), прочие операционные расходы - 3,626 млн манатов (на 32,6% меньше), чрезвычайные доходы - 10 тыс. манатов (в 956,7 раза меньше), чрезвычайные расходы - 249 тыс. манатов (в 28,5 раза меньше), выплаты по налогу на прибыль составили 31 тысячу манатов (в 2018 году не было).

На 1 января 2020 года активы "Ичеришехер" составили 37,343 млн манатов, что на 48,2% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства организации снизились в 29,8 раза и составили 365 тысяч манатов, а балансовый капитал увеличился в 2,5 раза и достиг 36,978 миллиона манатов, в том числе сформирован уставный капитал в 1 миллион манатов.

Напомним, что Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" было создано распоряжением президента страны от 10 февраля 2005 года.