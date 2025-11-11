Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Уоррен Баффет пожертвует свыше $1,3 млрд на благотворительность

    Финансы
    • 11 ноября, 2025
    • 02:24
    Уоррен Баффет пожертвует свыше $1,3 млрд на благотворительность

    Генеральный директор Berkshire Hathaway 95-летний Уоррен Баффетт сообщил, что пожертвует более $1,3 млрд из акций компании на благотворительность.

    Как сообщает Report, об этом он заявил в своем прощальном письме к акционерам организации.

    Баффетт конвертировал 1800 акций Berkshire Hathaway категории A в 2 700 000 акций категории B, чтобы передать их благотворительным фондам своих детей. 1 500 000 акций отойдут фонду Сьюзан Томпсон Баффет, по 400 000 акций – фондам Говарда Баффета, The Sherwood Foundation и NoVo.

    В письме Баффет отметил, что планирует до конца жизни наращивать темпы пожертвований фондам своих детей.

    После более чем шести десятилетий руководства холдингом Баффетт принял решение покинуть пост генерального директора в конце 2025 г. Он отметил, что сохранит должность председателя совета директоров компании.

    Ожидается, что в 2026 г. Баффета на посту сменит его приемник Грег Абель.

    К настоящему времени инвестор занимает 10-ю строчку в списке богатейших людей планеты. Состояние Баффета, по оценкам Forbes, составляет более $148 млрд.

