Уоррен Баффет пожертвует свыше $1,3 млрд на благотворительность

Генеральный директор Berkshire Hathaway 95-летний Уоррен Баффетт сообщил, что пожертвует более $1,3 млрд из акций компании на благотворительность.

Как сообщает Report, об этом он заявил в своем прощальном письме к акционерам организации.

Баффетт конвертировал 1800 акций Berkshire Hathaway категории A в 2 700 000 акций категории B, чтобы передать их благотворительным фондам своих детей. 1 500 000 акций отойдут фонду Сьюзан Томпсон Баффет, по 400 000 акций – фондам Говарда Баффета, The Sherwood Foundation и NoVo.

В письме Баффет отметил, что планирует до конца жизни наращивать темпы пожертвований фондам своих детей.

После более чем шести десятилетий руководства холдингом Баффетт принял решение покинуть пост генерального директора в конце 2025 г. Он отметил, что сохранит должность председателя совета директоров компании.

Ожидается, что в 2026 г. Баффета на посту сменит его приемник Грег Абель.

К настоящему времени инвестор занимает 10-ю строчку в списке богатейших людей планеты. Состояние Баффета, по оценкам Forbes, составляет более $148 млрд.