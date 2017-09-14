Unibank запустил новый продукт на рынке

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank по случаю начала нового учебного года запустил новую карту ALBALI Junior. Как сообщает Report со ссылкой на банк, новая карта Unibank предназначена для детей до 16 лет.

Карту возможно будет приобрести с разрешения родителя. На карте будет указано имя ребенка. Стоимость карты ALBALI Junior 3 AZN/USD. Для получения карты требуется удостоверение личности родителя и копия свидетельства о рождении ребенка.

Дебетовая карта ALBALI Junior предоставляет следующие преимущества:

- Возможность получения информации о счете через мобильное приложение Unibank Mobile;

- Возможность пополнения карты в любом филиале Unibank, терминалах cash-in и Е-manat в режиме онлайн;

- При совершении покупок до 30% потраченной суммы возвращается на карту;

- Получение до 6% годовых на остаток суммы на карте, что является лучшей инвестицией в будущее ребенка;

- Обналичивание средств в банкоматах Unibank без комиссии;

- Возможность перевода средств на карту ребенка без комиссии через мобильное приложение Unibank Mobile;

- Множество скидок и подарков в партнерских и не партнерских магазинах;

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что 5 филиалов Unibank: “Аджеми”, “Нефтчиляр”, 15-ый филиал (напротив парка им. С. Вургуна), “Сумгайыт” и “Гянджа” с 10:00 до 14:00 оказывают услуги клиентам и в субботнем режиме.

Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az и https://twitter.com/unibank).