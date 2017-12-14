Unibank увеличивает уставный капитал

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Unibank намерен выпустить акции в массовое обращение.

По полученной Report информации, инвесторам будет предложена 3 676 471 новая обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 2,72 маната каждая (10 000 001,12 маната).

Подписка на ценные бумаги продлится до 22 декабря. Ценные бумаги будут размещены методом открытой подписки на Бакинской фондовой бирже. Банк отдаст преимущество существующим акционерам в данном процессе.

Андеррайтером процесса является инвестиционная компания Unicapital. Если все акции будут проданы, уставный капитал Unibank увеличится на 8,36%, с 119 686 326,72 до 129 686 327,84 маната.

Напомним, что Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). Сейчас в обращении находятся 44 002 326 акций номиналом 2,72 маната. Акционерами банка являются Эльдар Махмуд оглу Гарибов (41,906%, председатель Наблюдательного совета), Европейский банк реконструкции и развития (19,4133%), Немецкая инвестиционная корпорация DEG (24,3668%), Земфира Мирзя гызы Джафарова (2,5993%), нерезиденты-юридические лица (7,9815%), нерезиденты-физические лица (2,2953%), миноритарные акционеры (1,4378%).