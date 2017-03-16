Unibank стал лидером в области электронной торговли

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ ОАО Unibank заняло первое место в номинации "Банк-лидер в области развития электронной торговли". Эта награда была присуждена Unibank в рамках инициативы Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджана по оценке деятельности банков страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Особую роль в развитии безналичных платежей сыграло мобильное банковское приложение UnibankMobile. Стоит отметить, что данное приложение было признано со стороны компании Deloitte & ToucheLLC как одно из самых лучших на постсоветском пространстве.

Поддержка развития электронной торговли и безналичных платежей является одним из приоритетных направлений деятельности Unibank. К настоящему времени число партнеров превысило 300 интернет-магазинов. Каждый обладатель карт Visa или MasterCard может легко и совершенно безопасно совершать платежи и делать покупки онлайн в партнерских электронных магазинах. Широко используемый в стране сайт hesab.az также является одним из крупнейших партнеров Unibank.

В своей будущей деятельности Unibank и далее продолжит оказывать поддержку развитию электронной торговли и обеспечивать безопасность безналичных платежей.