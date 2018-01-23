Unibank снизил процентные ставки по наличным и микрокредитам

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Unibank проводит новую кампанию для клиентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

До 6 февраля, каждый, взявший кредит наличными или же микрокредит, основную сумму кредита будет оплачивать через три месяца, а первые три месяца будет оплачивать только проценты. Кроме того, те, кто возьмут наличные и микрокредиты, получат 2% скидки. А взявшие кредит по карте получат в подарок кредитную карту Albalı Plus.

Заказать кредит можно и через мобильное приложение Unibank Mobile (http://app.unibank.az), не приходя в банк.

Учитывая растущую потребность клиентов в банковских услугах, филиалы Unibank начали функционировать и по субботам. В частности, филиалы банка в столице и Абшероне: “Аджеми”, “Нефтчиляр”, “Сумгаит”, “Нариманов”, “Бакиханов”, “Хырдалан”, “Иншаатчылар”, “Мардакян”, “Ахмедлы” , 14-ый и 15-ый филиалы, а в регионах филиалы “Барда”, “Гянджа”, “Мингячевир”, “Товуз”, “Губа”, “Кяпяз” и “Шамкир”- функционируют по субботам с 10:00 до 14:00. Клиенты могут воспользоваться следующими услугами: получение кредитов, открытие депозитов, быстрые денежные переводы, операции с наличными деньгами и другие банковские услуги.