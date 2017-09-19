Unibank снизил процентную ставку по ипотеке

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Unibank снизил процентную ставку по ипотечным кредитам.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в банке можно получить ипотечный кредит с годовой процентной ставкой 7%. Снижение годовой процентной ставки с 8% до 7% сделает общую сумму кредита еще более выгодной за счет уменьшения ежемесячных платежей.

Напомним, что с недавнего времени Unibank значительно сократил первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Отныне, клиенты, оплатив 20% первоначального взноса, могут взять до 100 тыс. манатов ипотечного кредита с годовой процентной ставкой 7%.

Следует отметить, что с 2006 года Unibank является одним из уполномоченных банков Ипотечного фонда. Unibank активно участвует в продаже жилищ, находящихся в распоряжении MIDA.

Unibank выдает ипотеку в филиале номер 17 ("Сахиль") города Баку, а также в региональных филиалах "Сумгайыт" и "Кепез".

Отныне клиенты Unibank могут выплачивать свои ипотечные кредиты через свои мобильные телефоны, не приходя в банк. Для этого достаточно лишь загрузить приложение Unibank Mobile и войти в раздел "Государственные платежи".

Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в Фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az и https://twitter.com/unibank).