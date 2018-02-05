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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Unibank проводит специальную акцию для сотрудников министерства налогов. В рамках акции, которая будет проходить с 5 по 15 февраля, будет применена 2% скидка на процентную ставку по наличным кредитам.

Как сообщает Report, сотрудники налоговой инспекции, обратившиеся в филиалы Unibank в рамках акции, смогут получить кредит в размере до 15 тыс. манатов по выгодной ставке на срок до 36 месяцев. Преимущества акции: кредит выдается без страховки; минимальная ежемесячная оплата кредита начинается от 19 манатов; кредит выдается без поручителя; процедура кредитования очень проста.

Для получения кредита следует обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись посредством whatsapp по номеру 050 778 8117.

Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что следующие филиалы Unibank с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботу: 15-ый филиал (рядом с парком им.С.Вургуна), 14-ый филиал (5 Мяртябя), 13-ый филиал (“Иншаатчылар”), “Нариманов”, “Аджеми”, “Нефтчиляр”, 10-ый филиал (“Ахмедлы”), 19-ый филиал (“Бакиханов”), “Мярдякан”, “Хырдалан”, “Сумгаит”, “Гянджа”, “Барда”, “Кяпяз”, “Мингячевир”, “Товуз”, “Губа”, ”Шамкир”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).