Unibank проводит новую кампанию для корпоративных клиентов

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Unibank дарит в подарок бесплатную пластиковую карту всем своим клиентам, которые являются юридическими лицами. До конца июля клиенты, открывшие текущий счет в Unibank, получат пластиковую карту в подарок. Кроме этого, юридические лица, которые уже являются клиентами Unibank, также могут обратиться в период кампании в банк и получить пластиковую бизнес-карту бесплатно. Причиной необходимости бизнес-карт является увеличение оборота безналичных платежей. Эта кампания является поддержкой для владельцев бизнеса.

Пластиковая карта, прикрепленная к счету, дает множество преимуществ владельцам бизнеса. Эта карта позволяет корпоративным клиентам воспользоваться средствами компании 24/7, не приходя в банк.

В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?

- Выгодные тарифы;

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;

- Бронирование счета в течение нескольких минут;

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;

- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности;

- Минимизация документооборота;

- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы "Кара Караев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал", 15-й филиал, 10-й филиал ("Ахмедлы"), "Нефтчиляр", "Аджеми" и "Unibank бизнес-центр" или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!