Unibank проводит кампанию по денежным переводам за границу

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank и ООО Bakcell проводят совместную кампанию по денежным переводам в зарубежные страны. Как сообщили Report в банке, при каждом переводе посредством систем денежных переводов от Unibank на каждые 300 АЗН/200 USD/200 EUR/12000 РУБ клиенты получают в подарок 10 минут бесплатных разговоров от Bakcell.

Unibank оказывает своим клиентам услуги денежных переводов посредством 10 систем: “Золотая Корона”, Contact, Western Union, Faster , LİDER, BLİZKO, PrivatMoney, Unitransfer, MONEX, UPT и другие. Переводы могут осуществляться как в долларах, так и в евро или рублях.

Расширяя с каждым годом свое сотрудничество с международными системами денежных переводов, Unibank занимает передовые позиции среди финансовых структур страны, предоставляющих услуги в этом направлении. Данные системы действуют в более чем 190 странах мира и объединяют в целом 500 тыс. пунктов быстрого приема и отправки денег. Каждая из них позволяет осуществлять денежные переводы быстро, удобно и надежно по тарифам, начинающимся от 0,2%, независимо от направления и пункта оказания услуг.