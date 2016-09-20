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    Unibank проводит кампанию для нефтяников

    Нефтяники смогут оформить кредит до 5 тыс. манатов сроком до 24 месяцев без комиссии

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank по случаю 20 сентября - Дня нефтяников предлагает всем работникам нефтяного сектора кредит без комиссии. 

    Об этом сообщили Report из банка. 

    По информации, с 20 по 27 сентября все обратившиеся в Unibank за кредитом нефтяники смогут оформить кредит до 5 тыс. манатов сроком до 24 месяцев без комиссии. Помимо этого, каждый, кто воспользуется кредитом от Unibank, получит в подарок дебетовую карту Albalı plus.

    Отметим, что филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. 

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