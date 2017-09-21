Unibank предлагает VIP-услуги для держателей пластиковых карт

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Обладателей карт Visa Platinum и Visa Infinite от Unibank ждут высококачественные услуги в залах ожидания в аэропортах.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, клиенты получают возможность отдохнуть, поработать, воспользоваться телефоном, факсом или интернетом, а также отведать вкусные блюда в залах ожидания. Для подключения к услуге достаточно совершить оплату в аэропорту картами Visa Premium.

Unibank предоставляет дополнительную выгоду по картам: до 30% cashback, до 6% дохода по остаткам на счетах, сотни подарков и дополнительные скидки.

Этот проект, являясь составной частью программы лояльности Unibank, дает возможность владельцам карт заработать cashback, проценты на остатки по счетам, воспользоваться специальными акциями, скидками, заработать бонусы при использовании мобильного банка Unibank. Для этого надо стать владельцем одной из карт Unibank.

Стоит отметить, что на сегодняшний день владельцы карт Unibank заработали более 122 тыс. манатов в рамках программы cashback. Если вы являетесь держателем зарплатной карты Unibank или обладаете картами ALBALI PLUS кредит, ALBALI PLUS дебет, либо иной дебетовой картой Unibank – это значит, что вы получаете дополнительную выгоду.

Для приобретения карты надо перейти по ссылке https://onlineservices.unibank.az/OnlineCardOrder/?lang=az. За более подробной информацией следует обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).