Унция золота на мировом рынке подорожала на 26 долларов

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 2 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,23% и составил 16 472,37 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,43% - до 1 951,36 пунктов, Nasdaq на 1,74% - до 4 707,77 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,95% - до 6 129,98 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,73% - до 4 458,88 пунктов, германский DAX - на 0,46% - до 9 553,07 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 26,40 долларов или 2,37% и составила 1 137,60 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1216 (+0,32%).