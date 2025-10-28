Улугбек Хасанов: Узбекистан разрабатывает национальную стратегию страхования от природных катастроф

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    28 октября, 2025
    Узбекистан совместно со Всемирным банком готовит национальную стратегию страхования от природных катастроф на основе международного опыта.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Национального агентства перспективных проектов Узбекистана Улугбек Хасанов на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

    По его словам, страховой рынок страны демонстрирует устойчивый рост: общая сумма страховых премий достигла $500 млн, что означает рост на 146%, страховые выплаты выросли до $100 млн и показали рост на 119%. Количество постоянных страховых договоров достигло 12 млн, а общие инвестиции увеличились до $700 млн, что означает рост на 140%, добавил Хасанов.

    Представитель агентства подчеркнул, что особое внимание уделяется развитию перестрахования: "В мае в Узбекистане создана первая национальная перестраховочная компания, что укрепит внутренние финансовые возможности и снизит риски".

    Хасанов также сообщил, что в стране внедряются цифровые решения для повышения прозрачности и эффективности страхового сектора, а также применяется риск-ориентированный подход "Solvency II", направленный на повышение устойчивости рынка.

