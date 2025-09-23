Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Финансы
    • 23 сентября, 2025
    • 10:50
    UK Export Finance готово направить до 5 млрд фунтов в проекты ГЧП в Азербайджане

    UK Export Finance намерена адаптировать и направлять свои инструменты финансирования в сферу государственно-частного партнерства (ГЧП), сотрудничая с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший специалист по развитию бизнеса UK Export Finance Крис Аллам (Chris Allum) в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    К.Аллам отметил, что компания предоставляет гарантии по коммерческим кредитам, выдаваемым банками, при условии, что в проекте используется определенный объем британского содержания и экспорта.

    "Под британским содержанием или экспортом мы понимаем не только товары промышленного производства, но и услуги. Например, юридическое сопровождение, консалтинг, консультирование. Также сюда относятся нематериальные активы, такие как брендинг, лицензирование и т.д.", - сказал он.

    По его словам, компания недавно завершили первую сделку в стране с Silkway West Airlines - для тренажера полетов.

    "Более конкретно, что касается Азербайджана: у нас есть до 5 млрд фунтов стерлингов доступной емкости. Мы надеемся, что наша первая сделка поможет нам создать импульс на рынке. В рамках ГЧП UK Export Finance может выполнять двойную роль: мы можем снижать риски для коммерческих банков и помогать привлекать частный капитал в проекты. Если говорить о ключевых возможностях для ГЧП, то, на наш взгляд, они делятся на три направления. Первое - это транспортная и логистическая инфраструктура. В ГЧП мы ищем проекты с прочной финансовой моделью, способные генерировать доходы в долгосрочной перспективе. Это могут быть платные дороги, железнодорожные проекты, аэропорты. В железнодорожной отрасли мы уже реализовали несколько проектов в Турции, включая три сделки по высокоскоростным железным дорогам", - сказал К.Аллам.

    По словам старшего специалиста, второе направление - "зеленая энергетика" и декарбонизация.

    "У нас богатый опыт в проектах по оффшорной ветроэнергетике, включая плавающие ветроустановки. Одним из основных мандатов UK Export Finance является "чистый рост", поэтому мы рассчитываем поучаствовать в солнечных и ветровых проектах, которые начинают развиваться в Азербайджане.

    И, наконец, третье направление - здравоохранение и образование. У Великобритании есть успешные модели ГЧП в строительстве и эксплуатации больниц, диагностических центров и других медицинских объектов. Эти модели можно адаптировать и на азербайджанском рынке", - сказали он .

    В целом, по его словам, UK Export Finance предлагает достаточно привлекательные условия. Мы можем гарантировать до 85% от суммы коммерческого кредита.

    "В отличие от некоторых других агентств, если с проектом возникают проблемы, мы выплачиваем 100% от этой гарантированной суммы. Мы также можем предоставлять финансирование в местной валюте - более чем в 60 валютах - и предлагать гибкие сроки погашения. В "зеленых проектах" срок финансирования может достигать 22 лет. Подводя итог, UK Export Finance стремится адаптировать и направлять свои инструменты финансирования в сферу ГЧП, сотрудничая с партнерскими странами, такими как Азербайджан", - заявил К. Аллам.

    "UK Export Finance" Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihələrinə yönəldə biləcəyi vəsaiti açıqlayıb
    UK Export Finance ready to invest up to £5B in PPP projects in Azerbaijan

    Лента новостей