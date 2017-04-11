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    Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане достиг 10%

    За последний год объем просроченных кредитов увеличился на 17,07%
    © Report

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 марта 2017 года составил 1 556,4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении снизился на 76,7 млн манатов или 4,7%, в годовом исчислении увеличился на 226,9 млн манатов или 17,07%.

    Отметим, что на 1 марта доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 9,8%, на начало года это соотношение составило 8,96%, на 1 марта 2016 года - 6,5%. 

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