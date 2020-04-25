​Участники рынка ценных бумаг в Азербайджане получат льготы

Центробанк Азербайджана примет меры по снижению негативного влияния пандемии коронавируса на участников рынка капитала.

Как сообщает Report, об этом говорится в плане мероприятий, принятом Центробанком Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, принятие мер воздействия при нарушении требований к капиталу инвестиционных компаний будет отложено до 1 января 2021 года, а предоставление ежегодных аудиторских отчетов инвесткомпаниями и фондовой биржей - до 30 сентября 2020 года. Вместе с тем, предоставление отчетности эмитентами ценных бумаг, разместившими акции путем публичного предложения на регулируемом рынке, продлевается на 1 месяц.

В то же время Национальному депозитарному центру будет рекомендовано не взимать с инвесторов тарифы по регистрации сделок РЕПО и сделок с акциями и облигациями на вторичном рынке до 30 сентября 2020 года, а Бакинской фондовой бирже не взимать с эмитентов плату за услуги листинга по корпоративным облигациям до 1 января 2021 года и минимизировать количество документов, требуемых при размещении ценных бумаг методом открытой подписки.