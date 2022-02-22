Убыток "Təmiz Şəhər" превысил 241 млн манатов

ОАО "Чистый город", принадлежащее Министерству экономики, завершило 2020 год с убытком в размере 20,065 млн манатов.

ОАО "Təmiz Şəhər", принадлежащее Министерству экономики, завершило 2020 год с убытком в размере 20,065 млн манатов.

Это на 26,5% меньше, чем в 2019 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании.

При этом, накопленный убыток акционерного общества увеличился на 9,1% и достиг 241,33 млн манатов.

В 2020 году операционные доходы ОАО "Təmiz Şəhər" составили 4,86 млн манатов (на 8,6% больше, чем в 2019 году), операционные расходы - 18,621 млн манатов (на 3,5% больше).

Компания не раскрывает информацию об активах, обязательствах и балансовом капитале.

Напомним, что "Təmiz Şəhər" был создан в 2009 году. Его уставный капитал составляет 9,15 млн манатов.