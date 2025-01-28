Убыток Центра соцподдержки за 2023г превысил 150 тыс. манатов

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Центр социальной поддержки при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил 2023 год с убытком в 156 тыс. манатов, тогда как по итогам 2022 года убыток оценивался в 190 тыс. манатов.

Как сообщает Report, накопленные убытки Центра выросли на 40,7% и достигли 539 тыс. манатов на конец 2023 года.

В 2023 году операционные доходы Центра составили 868 тыс. манатов (на 19,7% больше, чем в 2022 году), расходы на персонал - 510 тыс. манатов (+1%), расходы на социальные услуги и материальную помощь - 246 тыс. манатов (+69,7%), на износ и амортизацию - 203 тыс. манатов (на 6,5% меньше), административные и прочие операционные расходы - 65 тыс. манатов (+25%).

На 1 января 2024 года активы плюс балансовый капитал Центра оцениваются в 2,937 млн манатов, что на 5% меньше чем на конец 2022 года. Обязательств Центр не имеет.