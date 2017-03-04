УАЗ планирует заключить соглашения для экспорта в Азербайджан

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Ульяновский автомобильный завод планирует поставлять на иностранные автомобильные рынки до 20 тыс. джипов в год.

Как передает Report, в ближайшие два года УАЗ откроет официальные представительства на главных рынках в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

По утверждению Андрея Дорофеева, руководителя экспортного департамента УАЗ, компания нацелена на восстановление объемов продаж на обычных для марки рынках стран СНГ и ближнего зарубежья, а еще на выход на новые рынки дальнего зарубежья.

«УАЗ» планирует задействовать и новые финансовые инструменты, разрабатывая программы межгосударственного кредитования больших клиентов и снобжения деньгами иностранных дистрибуторов, а так же привлекать новых партнеров. Напомним, к началу зимы 2016 году завод заключил соглашение о сотрудничестве с Внешэкономбанком, Банком Развития Беларуси и Банком БелВЭБ. В 2017 г будут достигнуты подобные договоренности для экспорта в Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.