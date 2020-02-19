У азербайджанского банка в Черногории новый владелец

В действующем в Черногории азербайджанском банке АО Nova Banka Podgorica (прежнее название Azmont Bank) сменился владелец.

Как передает Reportсо ссылкой на банк, передача 100% собственности была осуществлена компанией Azmont Investment LLC (расположена в Кумборе, Герцег-Нови) покупателю Adriatic Capital LLC, расположенному в Уилмингтоне (штат Делавэр, США).

Сделка по продаже пакета акций в количестве 299 511 761 единица была заключена на фондовой бирже Черногории.

Согласно аудиторскому отчету, уставный капитал банка на начало 2019 года составил порядка 12 млн евро. Активы Nova Banka Podgorica за отчетный период, увеличившись на 14,6 процента, составили 25,9 млн евро. Кредитный портфель банка вырос за год на 18,5%, составив 12,8 млн евро, в том числе 10,3 млн евро выделены корпоративному сектору, а 2,5 млн евро приходятся на потребительские кредиты.

Банк завершил 2018 год с убытком в размере 1,8 млн евро, в то время как накопленные убытки на эту дату составляют 4,6 млн евро. Коэффициент достаточности капитала составил 45,62%, в то время как минимальное требование на уровне 10%.

«Несмотря на фактические убытки, руководство банка считает, что он продолжит свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с оперативным планом на 2019-2021 годы. Цель акционеров - не агрессивный выход на рынок (с точки зрения процентных ставок и уровня сборов), а реализация долгосрочного роста. Это является доминирующей задачей в стратегии и оперативных планах банка»,- отмечается в аудиторском отчете.

В нем также указывается, что учредитель банка Azmont Investments выразил готовность продолжать оказывать финансовую поддержку банку для ведения нормального бизнеса в течение по крайней мере одного года с даты этой финансовой отчетности.

Nova Banka Podgorica был создан компаниями AzmontInvestmentsи AzerbaijanGlobalInvestments (AGI) в 2012 году с целью строительства элитного туристического комплекса Portonovi в поселке Кумбор, расположенном на берегу Бока-Которской бухты. Также одной из причин открытия банка называлась проект Трансадриатического трубопровода (TAP), который предполагает транспортировку газа со второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в страны ЕС. В рамках проекта TAP уже подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с правительством Черногории

Акционерами Azerbaijan Global Investments являются PASHA Development, AtaHolding и Synergy Group. AGI - материнская компания Azmont Investments.