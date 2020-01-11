У азербайджанских банков может появиться еще одна возможность за счет облигаций SOCAR

Облигации, выпущенные Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в октябре 2016 года, оказали положительное влияние на развитие рынка ценных бумаг страны.

Как сообщает Report, об этом Real TV рассказал главный консультант SOCAR по рынкам капитала и член Консультативного совета SOCAR Capital Али Агаоглу.

"Выпуск облигаций SOCAR стал проектом по развитию рынков капитала и привлечению спрятанных "под подушкой" денег в экономику Азербайджана. Облигации были выпущены в период, когда люди утратили доверие к фондовому рынку. Однако благодаря нашим разъяснениям и своевременной выплате процентов, доверие постепенно вернулось", - сказал А.Агаоглу.

"Мы обеспечили ликвидность через маркет-мейкеров, и объем операций с облигациями SOCAR возрос. Объем операций репо с облигациями превысил 33 млн долларов. В настоящее время облигации SOCAR являются единственными ценными бумагами, привлеченными к операциям репо", - подчеркнул представитель SOCAR.

А.Агаоглу отметил, что у азербайджанских банков может появиться еще одна возможность, благодаря облигациям SOCAR: "Запланированы переговоры с Центральным банком Азербайджана. Банки могут покрывать свои краткосрочные потребности в инвалюте, предоставив облигации в качестве залога".