    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    16 апреля, 2026
    Тюркский инвестиционный фонд (TIF) стал участником международной сети "Партнерство по консультированию и управлению резервами" (RAMP), действующей при казначействе Группы Всемирного банка (ВБ).

    Как сообщает Report со ссылкой на TIF, это позволит фонду внедрять передовые практики управления и усилить сотрудничество с глобальными финансовыми институтами.

    Участие в RAMP создает основу для системного и долгосрочного взаимодействия. Платформа дает доступ к лучшим мировым практикам в сфере казначейского управления, а также позволяет делиться собственным опытом как регионального института развития.

    Ожидается, что сотрудничество поможет фонду привести свою деятельность в соответствие с международными стандартами. Взаимодействие с казначейством ВБ будет включать обмен знаниями, техническую поддержку и сравнительный анализ по ключевым направлениям - управлению ликвидностью, рисками, казначейским структурам и операционным процессам.

    Вице-президент и казначей Группы ВБ Хорхе Фамильяр отметил, что присоединение TIF отражает растущее значение партнерства для институтов развития и инвесторов.

    Отметим, что решение о создании Тюркского инвестиционного фонда было принято на 9-м Саммите Организации тюркских государств 11 ноября 2022 года в Самарканде. Учредительное соглашение подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан на внеочередном саммите в Анкаре 16 марта 2023 года. Оно вступило в силу 24 февраля 2024 года.

    После присоединения Венгрии уставный капитал фонда увеличился на 100 млн долларов и достиг 600 млн долларов США. В TIF ранее заявляли о планах дальнейшего увеличения капитала в течение ближайших пяти лет.

    Фонд планировал начать инвестиционную деятельность до конца первого квартала 2026 года.

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
