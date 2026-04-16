Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) стал участником международной сети "Партнерство по консультированию и управлению резервами" (RAMP), действующей при казначействе Группы Всемирного банка (ВБ).

Как сообщает Report со ссылкой на TIF, это позволит фонду внедрять передовые практики управления и усилить сотрудничество с глобальными финансовыми институтами.

Участие в RAMP создает основу для системного и долгосрочного взаимодействия. Платформа дает доступ к лучшим мировым практикам в сфере казначейского управления, а также позволяет делиться собственным опытом как регионального института развития.

Ожидается, что сотрудничество поможет фонду привести свою деятельность в соответствие с международными стандартами. Взаимодействие с казначейством ВБ будет включать обмен знаниями, техническую поддержку и сравнительный анализ по ключевым направлениям - управлению ликвидностью, рисками, казначейским структурам и операционным процессам.

Вице-президент и казначей Группы ВБ Хорхе Фамильяр отметил, что присоединение TIF отражает растущее значение партнерства для институтов развития и инвесторов.

Отметим, что решение о создании Тюркского инвестиционного фонда было принято на 9-м Саммите Организации тюркских государств 11 ноября 2022 года в Самарканде. Учредительное соглашение подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан на внеочередном саммите в Анкаре 16 марта 2023 года. Оно вступило в силу 24 февраля 2024 года.

После присоединения Венгрии уставный капитал фонда увеличился на 100 млн долларов и достиг 600 млн долларов США. В TIF ранее заявляли о планах дальнейшего увеличения капитала в течение ближайших пяти лет.

Фонд планировал начать инвестиционную деятельность до конца первого квартала 2026 года.