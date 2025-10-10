Тюркский инвестиционный фонд готовится к началу финансовых операций

Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    • 10 октября, 2025
    • 11:30
    Тюркский инвестиционный фонд (TIF) завершил процесс институционального становления и в ближайшее время приступит к подготовке финансовых операций.

    Как сообщает Report со ссылкой на TIF, об этом заявил президент Фонда Багдад Амреев.

    По его словам, TIF намерен расширить капитализацию за счет международных партнерств и сотрудничества с ведущими мировыми финансовыми институтами.

    Б. Амреев отметил, что Фонд станет эффективной платформой для укрепления экономических связей Тюркского мира с глобальными партнерами и выразил уверенность, что его деятельность внесет значительный вклад в развитие экономических отношений между государствами-членами.

    Отметим, что Тюркский инвестиционный фонд был учрежден 18 мая 2024 года Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Его цель - поддержка государственных и частных проектов в тюркоязычных странах, привлечение инвестиций в инфраструктуру, возобновляемую энергетику, сельское хозяйство и туризм, а также содействие устойчивому экономическому росту.

    После присоединения Венгрии уставный капитал Фонда увеличился на 100 млн долларов США и достиг 600 млн долларов США.

