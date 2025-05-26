Тюркский инвестфонд вырабатывает единые подходы к инвестициям в регионе

Тюркский инвестиционный фонд (TIF), который намерен начать деятельность в этом году, завершает подготовку ключевых документов, определяющих принципы и механизмы своей инвестиционной деятельности.

Тюркский инвестиционный фонд (TIF), который намерен начать деятельность в этом году, завершает подготовку ключевых документов, определяющих принципы и механизмы своей инвестиционной деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на TIF, фонд продвигается в разработке основного пакета инвестиционной политики. Он включает инвестиционные, финансовые, юридические и риск-менеджмент рамки, которые будут служить основой для отбора и реализации проектов.

Рабочая группа по инвестиционной политике, в которую входят официально назначенные представители стран-участниц - Эмиль Мамедов и Эльман Махмудов (от Азербайджана), Тамаш Жомбор Ямбрик (от Венгрии), Данияр Азильханов (от Казахстана), Фархад Ибраев (от Кыргызстана), Мехмет Оймак (от Турции) и Эльдар Мавлюдов (от Узбекистана), достигла существенного прогресса в подготовке документа.

“В тесной координации с исполнительным руководством TIF рабочая группа стремится обеспечить, чтобы рамочная инвестиционная политика соответствовала региональным приоритетам устойчивого развития и международным стандартам эффективного управления”, - говорится в сообщении Фонда.

В знак признания достигнутого прогресса 22 мая президент TIF Багдад Амреев принял членов рабочей группы в штаб-квартире Фонда.

Напомним, что Тюркский инвестиционный фонд был учреждён 18 мая 2024 года по инициативе Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В феврале 2025 года, уставный капитал Фонда был увеличен на 100 млн долларов - до 600 млн долларов - в связи с официальным присоединением Венгрии. Его цель - поддержка инвестиционных проектов в тюркоязычных странах, в том числе в сферах инфраструктуры, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства и туризма, а также содействие устойчивому экономическому росту как в государственном, так и в частном секторах.