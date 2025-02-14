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Тюркский инвестфонд и TCCİ подписали меморандум о взаимопонимании

Тюркский инвестфонд и TCCİ подписали меморандум о взаимопонимании Тюркский инвестиционный фонд и Союз торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCİ) подписали меморандум о взаимопонимании.
Финансы
14 февраля 2025 г. 13:18
Тюркский инвестфонд и TCCİ подписали меморандум о взаимопонимании

Тюркский инвестиционный фонд и Союз торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCİ) подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках мероприятия "Тюркский инвестиционный фонд и TCCİ: Информационная сессия для бизнес-лидеров и B2B" в Баку.

Документ подписали президент TCCİ и Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев и президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев.

В меморандуме определены рамки и конкретные направления сотрудничества.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk İnvestisiya Fondu və TCCİ Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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