Тюркский инвестфонд и TCCİ подписали меморандум о взаимопонимании

Тюркский инвестиционный фонд и Союз торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCİ) подписали меморандум о взаимопонимании.

Тюркский инвестиционный фонд и Союз торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCİ) подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках мероприятия "Тюркский инвестиционный фонд и TCCİ: Информационная сессия для бизнес-лидеров и B2B" в Баку.

Документ подписали президент TCCİ и Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев и президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев.

В меморандуме определены рамки и конкретные направления сотрудничества.

Фото: Мирджавид Эминоглу