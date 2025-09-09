Тюркские страны планируют запустить платформу "зеленых финансов"

Тюркские страны рассматривают запуск платформы "зеленых финансов", которая станет цифровым центром для сотрудничества, обмена данными и разработки проектов.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике, подписанном по итогам Первого учредительного заседания Совета по "зеленым финансам" тюркских стран в Казахстане.

Азербайджан на заседании представлял генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде.

Отмечается, что принятое коммюнике подтверждает приверженность государств-членов "Зеленому видению Тюркского мира" и нацеленность на углубление регионального сотрудничества в сфере "зеленых финансов". В документе подчеркивается важность развития "зеленых" финансовых инструментов, разработки стратегий и таксономий устойчивых финансов, а также расширения сотрудничества, обмена опытом и содействия передаче знаний.

Напомним, что Совет по "зеленым финансам" тюркских стран был создан для содействия сотрудничеству в области устойчивых финансов на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного 6 ноября 2024 года на XI саммите ОТГ в Бишкеке. В качестве новой платформы Совет оказывает консультативную и экспертную поддержку организациям-членам для развития "зеленых" и устойчивых финансов, поощряя инвестиции с учетом экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов.