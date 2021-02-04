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Твиты Илона Маска вызвали рост стоимости криптовалюты Dogecoin

Твиты Илона Маска вызвали рост стоимости криптовалюты Dogecoin Публикации в Twitter предпринимателя Илона Маска способствовали росту более чем на 50% стоимости криптовалюты Dogecoin.
Финансы
4 февраля 2021 г. 22:57

Публикации в Twitter предпринимателя Илона Маска способствовали росту более чем на 50% стоимости криптовалюты Dogecoin.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

"Dogecoin - криптовалюта для людей", - гласит одна из публикаций Маска. "Никаких взлетов и падений - только Doge", - написал предприниматель.

Маск ранее написал на своей странице в социальной сети, что некоторое время не будет ничего публиковать. "Ушел из Twitter на время", - сообщил он во вторник. Однако спустя менее чем двое суток - в ночь на четверг - предприниматель опубликовал сразу несколько твитов, в которых, в частности, высказался в позитивном ключе о криптовалюте.

Как отмечает CNN, рынки немедленно отреагировали на заявления Маска, в результате чего стоимость Dogecoin выросла за короткое время более чем в два раза - до 0,057979 долларов США. Позднее ее стоимость немного снизилась. По состоянию на 11:24 по времени Восточного побережья США (20:24 - бакинское время), она составляла 0,044979 долларов США (+43,78%).

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