Иностранные туристы в 2024 году на "Гран-при Азербайджана" увеличили траты на 85%

Иностранные туристы, прибывшие в 2024 году в Азербайджан на гонку "Формулы-1", потратили на 85% больше, чем в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер Mastercard по Азербайджану Эмиль Зейналов на пресс-конференции, посвященной влиянию международных спортивных мероприятий на экономику.

По его словам, рост обеспечили расходы туристов на товары и услуги. Так, число иностранных гостей увеличилось на 87%, их расходы – на 85%, а число банковских операций - на 77 %. Особенно заметно выросли траты на размещение (на 127%) и питание (на 141%).

"К примеру, туристы из Турции увеличили расходы на отели втрое, а гости из Великобритании - на рестораны в четыре раза. Подобные мероприятия - это не просто спортивное событие, но и большая экономическая возможность для страны", - отметил Зейналов.