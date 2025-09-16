Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Иностранные туристы в 2024 году на "Гран-при Азербайджана" увеличили траты на 85%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 11:33
    Иностранные туристы, прибывшие в 2024 году в Азербайджан на гонку "Формулы-1", потратили на 85% больше, чем в 2023 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер Mastercard по Азербайджану Эмиль Зейналов на пресс-конференции, посвященной влиянию международных спортивных мероприятий на экономику.

    По его словам, рост обеспечили расходы туристов на товары и услуги. Так, число иностранных гостей увеличилось на 87%, их расходы – на 85%, а число банковских операций - на 77 %. Особенно заметно выросли траты на размещение (на 127%) и питание (на 141%).

    "К примеру, туристы из Турции увеличили расходы на отели втрое, а гости из Великобритании - на рестораны в четыре раза. Подобные мероприятия - это не просто спортивное событие, но и большая экономическая возможность для страны", - отметил Зейналов.

    Формула 1 туристы расходы Гран-при Азербайджана
    Лента новостей