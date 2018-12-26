Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Туристический центр "Шахдаг" будет управляться как единый комплекс.

Об этом Report заявил новый председатель правления ЗАО "Туристический центр "Шахдаг" Роддерих Марк Леффлер.

Он отметил, что отели в центре в очень хорошем состоянии: "Сезон только начался. О результатах я смогу объявить только в марте. В прошлом году структура несколько отличалась. Пока ничего не могу сказать. Мы управляли двумя отелями, но с этого года мы управляем 4 отелями и всем комплексом. В этом году мы ожидаем хорошие результаты деятельности".

Роддерих Марк Леффлер также рассказал о будущей деятельности комплекса: "Мы хотим превратить центр "Шахдаг" в маленький поселок с собственным транспортом. Внешний вид сотрудников изменится. Уровень обслуживания во всех отелях останется высоким".