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Турецкая валюта укрепилась до 11,1 лиры за доллар США

Турецкая валюта укрепилась до 11,1 лиры за доллар США Турецкая национальная валюта резко выросла, укрепившись до 11,1 лиры за доллар США после рекордного падения до 18,4 накануне.
Финансы
21 декабря 2021 г. 10:52
Турецкая валюта укрепилась до 11,1 лиры за доллар США

Турецкая национальная валюта резко выросла, укрепившись до 11,1 лиры за доллар США после рекордного падения до 18,4 накануне.

Как передает Report со ссылкой на данные торгов, в четверг Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало резкое падение турецкой лиры. Однако вечером в понедельник ее падение сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних дней.

Во вторник лира продолжила расти, по состоянию на 10:30 по бакинскому времени она подорожала до 11,67 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 13,21 лиры за доллар. Ранее во вторник в ходе торгов лира вырастала до 11,15 за доллар.

Резкий рост лиры начался после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана в ходе заседания Кабмина о новых мерах по противодействию волатильности курса. По его словам, правительство предоставит экспортерам форвардный обменный курс через Центробанк, увеличит государственные взносы в частные пенсионные фонды и снизит налог с выплачиваемых компаниями дивидендов. Эрдоган также заявил, что правительство будет поощрять депозиты в лирах, компенсируя гражданам потери из-за волатильности курса.

Турецкая валюта в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар и на момент достижения исторического минимума подешевела на 60%, причем более 40% стоимости потеряла за последний месяц.

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